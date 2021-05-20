Kahramanmaraş’ta 5 ayda 31 DEAŞ’lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak-Mayıs 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli Yozgat, Sivas, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep ve Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik 13 ayrı operasyonda aralarında sözde emirinde olduğu 31 kişi yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 11’i tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.