Kahramanmaraş’ta 5 mahalleye daha ulaşım yatırımı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı, Kılağalı ve Baydemirli Mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağı Küçüksır ve Çokran Mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkezi ilçelerin kırsal bölgelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki kırsal mahallelere ulaşım sağlayan arterler iyileştiriliyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı ile Baydemirli Mahalleleri arasında yaklaşık 17,5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt yama uygulaması devam ediyor. Ayrıca ekipler Kılağlı Mahallesi ile Bertiz mevkii arasındaki 3 kilometrelik yolda genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yolun genişliği 10 metreye yükseltilecek. Baydemirli Mahallesi ile Sahil Obası arasındaki 12 kilometrelik yolda ise filler naklinin tamamlanmasının ardından serme sıkıştırma ve sathi kaplama uygulamasına başlanacak. Diğer bir merkez ilçe Onikişubat’a bağlı Küçüksır Mahallesi’nde ise toplam bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca Çokran Mahallesi’nde de 2 bin 200 metre uzunluğundaki arterde sathi asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bölgelerden şehir merkezine ve mahalde bulunan yerleşim yerlerine ulaşım ağının iyileştirilmesi hedefleniyor.
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