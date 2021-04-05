Kahramanmaraş’ta 5 Nisan Madalya Günü kutlandı

Kahramanmaraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 96. Yıldönümü törenlerle kutlandı.

KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 16:52 05.04.2021, 18:12

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenler çelenklerin sunulması ile başladı. Atatürk Anıtı’nın önüne çelenk sunumunun ardından Şanlı Türk Bayrağı’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 96. Yıldönümünde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ın mücadelesinin ilham kaynağını, Çanakkale’de, Antep’te, Urfa’daki direnişlerimizden; Kurtuluş savaşımızdan, Medine müdafaasından, Libya’dan, Bosna’dan, Karabağ’dan ayrı tutamayız. Bu madalya bizim birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin sembolüdür” dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Madalyası verilişinin 96. Yıldönümü münasebetiyle etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Numan Öksüz AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile protokol üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından İstiklal Madalyası’nın Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekilmesiyle devam eden etkinlik, protokol konuşmalarıyla tamamlandı.

MADALYA ZAFERİMİZİ TAÇLANDIRMIŞTIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu kutlu şehre İstiklal Madalyasının verilişinin 96. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın sevinci ve mutluluğuyla hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Madalyanın şehrimize verilmesinde kanları ve canlarıyla mücadele eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve tazimle yâd ediyorum. 1919’un Ekim ayında, Sütçü İmam’ın ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Harbimiz, Maraşlının topyekûn mücadelesiyle 12 Şubat 1920’de zaferle sonuçlanmış ve 5 Nisan 1925’te de bu zaferimiz TBMM tarafından verilen ‘İstiklal Madalyası’ ile taçlanmıştır. Bu tarihten günümüze madalyamızı, şanlı bayrağımıza iftiharla takarak bu haklı gururu yaşıyoruz. Bu madalya bizim birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin sembolüdür” diye konuştu.

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MÜCADELEMİZ İLHAM VERMİŞTİR

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Kıymetli hemşerilerim, Kahramanmaraş’a ‘İstiklal Madalyası’ verdiren mücadele bölgemize, ülkemize ve coğrafyamıza istiklal ilhamı veren bir mücadelenin adıdır. Bu yönüyle Kahramanmaraş’ın mücadelesinin ilham kaynağını, Çanakkale’den, Antep’in savunmasından, Urfa’nın direnişinden; Kurtuluş savaşından, Medine müdafaasından, Libya’da Ömer Muhtar’ın, Bosna’da Aliya’nın savaşından, Karabağ’da Azeri kardeşlerimizin mücadelesinden ayrı tutamayız. Bunların hepsi de aynı ruh ve inancın eseridir.  Bu inanç; Peygamberimizin hicret esnasında, Sevr mağarasında Hazreti Ebubekir’e söylediği ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir’ sözünde; Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesinde geçen ‘Korkma, seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz’ hitabında; İstiklal Marşımızdaki ‘Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ dizelerinde ifade edildiği gibi milletimize ve gönül coğrafyamıza ilham vermiş, millet olma şuurumuzun mayasını oluşturmuştur” dedi.

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KENETLENDİĞİMİZ SÜRECE GÜÇLÜYÜZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birlik mesajı verdiği konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Tarih bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 5 Nisan Madalya Günü, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan müstesna zaman dilimlerinden biridir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın önemini bilmeli, atacağımız adımlarımızı buna özgü atmalıyız. İbn-i Haldun’un da dediği gibi ‘coğrafya kaderdir’. Ve bizim kaderimiz de böylesine güzel fakat zor bir coğrafyada birlik içerisinde kardeşçe yaşamaktır.  Dün olduğu gibi bugün de emperyalistlere karşı bir ve beraber olmaya, daha fazla kenetlenmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Anadolu topraklarında bin yıldır süregelen kardeşliğimizi, bin yıl ötesine ancak böyle taşıyabiliriz. Birbirimizi dışlamadan, birimizin inancı, kültürü, değer yargısı ötekini yok etmeden; sevgi, saygı, hoşgörü içinde tarihimizi birlikte yazdık, coğrafyamızı birlikte güzelleştirdik. Bu kadim coğrafyada, bu değerlerle; bir et ve tırnak, taşla toprak gibi bir ve beraber yaşadık. Bu millet, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada, acılarını, zor zamanlarını paylaşarak özgür, mutlu, müreffeh bir kader birliği içinde yaşayacaktır. Sözlerimi sonlandırırken, bize bu güzel madalyalı şehirde doğma ve yaşama bahtiyarlığını lütfeden Rabbime hamdediyorum.”

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