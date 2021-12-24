Kahramanmaraş’ta 87 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şüphelilere yönelik çalışmada 87 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2021, 22:11 24.12.2021, 22:36
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 87 kişinin yakalaması için birçok ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 15 yıl kesilmiş cezası olan, F.M.K (54), A.R.K (30), nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası olan K.Ç.(22), çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y (34), kasten öldürme suçundan 7 yıl 3 ay 13 gün kesilmiş hapis cezası olan M.A’nın da (37) aralarında bulunduğu 87 kişiyi yakaladı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, 37 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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