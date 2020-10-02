Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Türkiye’nin en büyük camilerinden olan Abdulhamithan’da, Türk ve Azerbaycan Bayrakları dalgalandırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 19:21 02.10.2020, 19:46
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Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi'ne yansıtılan dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrağının görüntüsü, ilgi gördü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde belediye ekipleri tarafından Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Abdulhamithan Camisi'nin minarelerine Türk ve Azerbaycan bayrağının görüntüsünün yansıtıldığı aktarıldı.
Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulamanın vatandaşlar tarafından takdir topladığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün çekilen görüntülerle sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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