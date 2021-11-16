Kahramanmaraş’ta apartmanda yangın
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde bir binanın 2. katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 18:25
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi TOKİ Konutlarında bulunan bir binanın 2. katında yangın çıktı.
Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, evin içerisinde bulunan eşyalarının çoğu yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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