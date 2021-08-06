Kahramanmaraş’ta arıcılık yatırımlarına hibe desteği sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretimin çeşitlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması amacıyla arıcılık işletmelerine makine, alet ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

05 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden çıkarılan Uygulama Rehberine göre İlde ilgili duyurular yapılmış ve başvurular alındı. Başvurular değerlendirildi ve Bakanlık tarafından 15 arıcılık işletmesinin malzeme alımlarına hibe desteği verilmesi kabul edildi. Şu ana kadar alımlarını tamamlayan 7 arıcılık işletmesine toplam 94.053 TL hibe ödemesi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Bilir, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mikdat Kasal ile birlikte hibe desteği verilen üreticilerden Afşin İlçesine bağlı Türkçayırı Mahallesinden Kadem Karamemed’e ait işletme ziyaret edilmiş olup, üreticiye bal üretiminin yanında Propolis de üretmesi şartıyla; 1 adet bal sağma çadırı, 1 adet derin dondurucu, 50 adet propolis tuzağı, 50 adet polen tuzaklı boş kovan, 1 adet güneş paneli, 50 kg temel petek alımı karşılığı yapmış olduğu 27.496 TL tutarındaki harcamasının yüzde 50‘si olan 13.748 TL hibe desteği ödemesi yapıldı.