Kahramanmaraş'ta bayrama sessiz hazırlık!
Bayrama sessiz hazırlık Kahramanmaraş ‘Tam Kapanma’ süreci ile evlerinde kalmaya devam ederken, Kapalı Çarşı sakinliğini koruyor. Bayramların bayram gibi yaşanmadığı süreçte, bayram öncesi telaşta geçmişte kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 11.05.2021, 11:39 11.05.2021, 17:35
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere, sosyo-kültürel faaliyetlerimizi de yakından etkiledi. Özellikle Müslümanlar için önemli bir konumu bulunan birlik, beraberliğin simgesi bayramlar, salgın nedeniyle buruk geçiyor. Geçmiş yılların aksine son 2 yıldır koronavirüs salgını etkisiyle bayramlar kutlanmazken, tatlı telaşlarda sona erdi. Kapalı Çarşı ise, adeta bomboş kaldı.
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