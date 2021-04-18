Kahramanmaraş’ta bir apartman karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2021, 23:50 19.04.2021, 12:23
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. İstanbulspor
|31
|57
|5. Altay
|30
|54
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|30
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
Günlük GazetelerTümü