Kahramanmaraş’ta esnafa indirimli elektrik

İmzalanan protokollerle esnafa indirimli elektrik sağlayan Akedaş, Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy ile bir araya gelerek indirimli elektrik kullanımının yolunu oda üyelerine açtı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş ile Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası arasında odaya kayıtlı üyelerin yararlanacağı indirimli elektrik kullanım protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından imzalanan protokolü oda üyelerine duyuran Oda Başkanı Şeref Özsoy, kendileri için son derece avantajlı olacak bu tarifeyi tüm üyelerinin rahatlıkla kullanabileceklerini ve kullandıkları enerjide indirim yapılacağını belirtti.

İmzalanan protokol çerçevesinde, ticarethane abone grubunda yer alan ve kampanyadan yararlanmak isteyen oda esnaflarının, oda kayıt belgeleriyle birlikte kendilerine en yakın Akedaş Tüketici İşlem Merkezine başvuru da bulunarak imzalayacakları Serbest Tüketici Sözleşmesi ile indirimli elektrik kullanmaya başlayabilecekleri öğrenildi.

Pandemi sürecinde özellikle kısıtlamaların devam etmesiyle ekonomik anlamda zorlanan esnafa, indirimli elektrik tarifesi bir nebze de olsa can suyu olacak.

İmzalanan protokolle ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.; “Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak pandemi sürecinde özellikle de kısıtlamaların esnafları zor durumda bıraktığı bu dönemde esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. İndirimli elektrik protokollerimizi esnaf odaları ile imzalayarak bu fırsattan faydalanmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Dünyamız zor günlerden geçerken biz bu zorlukları biraz olsun hafifletmek adına tüketicilerimize destek olmaya ve her zaman memnuniyetlerini korumaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ayrıca indirimli elektrik uygulamasına, diğer meslek gruplarını dahil edecek protokoller ile devam edileceğini belirtti.