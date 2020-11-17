Kahramanmaraş’ta filyasyon ve pandemi denetim ekibine saldırı!



İddiaya göre saldırgan hem sağlık memuruna hem de denetimden görevli polis memuruna sözlü saldırıda bulundu.



Saldırıya uğrayan sağlık memuru Mahmut kekeçdil yaşadığı o talihsiz olayı bakın nasıl anlattı.



Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, filyasyon ekibine yapılan saldırıyı kınayarak basın açıklaması yaptı.



Özer; konuşmasına şöyle devam etti;



“Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına insanlıktan nasibini almamışlar tarafından saldırılar bitmek bilmiyor.

Son olarak ilimizde filyasyonda ve pandemi denetim ekibinde görev yapan sağlık çalışanları yanlarında polislerle birlikte şiddete uğramışlardır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şu günlerde bu yaşananları görünce ne söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor. Anlaşılıyor ki sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetinde sonu gelecek gibi durmuyor.

Geçtiğimiz aylarda TBMM’de sağlıkta şiddete yönelik bir düzenleme hayata geçmiştir ama görülüyor ki, bu düzenleme uygulamada hayata geçmemiş, düzenlemenin yaptırımları hissettirilememiştir. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir.

Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkânsız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışanlar kendini güvende hisseder.

Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkânsızdır.

Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır. İnsanlıktan çıkmış barbarlara en ağır cezalar verilmelidir.”