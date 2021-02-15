Kahramanmaraş’ta ‘Genç Edeler Kurtuluşun İzinde’ yarışması düzenlendi

Kahramanmaraş’ın Kurtuluş savaşında verdiği bağımsızlık mücadelesinin arkasındaki manevi ruh, günümüze tevarüs etmiş olan bağımsız yaşama ülküsüyle yoğrularak genlerimize kodlanan milli kültür ve ahlakımızın asalet ve ilkelerinden yola çıktığımız Maraş Muharebesi’nde etkin rol oynayan kişiler ve şehrin tarihi yerlerine dikkat çekilerek gençlerimizde milli şuurla farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya 50’ ye yakın gencimiz katıldı.

İl Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’dan ilk şifreleri alan sporcular 7 adet güzergahtan şifreleri toplayarak Kahramanmaraş Kalesinde final yaptılar.

7 adet şifreyi en hızlı bir şekilde toplayarak Kaleye ilk ulaşan Ayşenur Gökkaya ve Esra Kavak yarışmanın 1. Si oldular. Birinci olan gençlerimiz yarışmanın ödülü olan 1500 TL’lik hediye çekini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’dan aldı. Ayrıca katılan tüm yarışmacılara Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunu anlatan kitap hediye edildi.