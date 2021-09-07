Kahramanmaraş’ta güvenli eğitim mesaisine başladı!

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri, kent genelinde bulunan okullarda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için bina çevrelerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Polis ekipleri; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 338 okulda ayrı ayrı risk analizi yaptı.

Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi adı altında 199 polis memurunun görev aldığı kontrollerde, okul çevrelerinde ilgisiz ve şüpheli şahıslar üzerinde denetimlerde bulunuldu. Sivil ve resmi olarak 22 okulda sorumlu 19 emniyet personeli sabit görev yapacak.

Okul taşıtlarının da kontrol edildiği denetimlerde, sürücülere servis taşımacılığı ve trafik güvenliği konusunda çeşitli eğitimler verildi.