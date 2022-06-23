Kahramanmaraş’ta hacı adayları dualarla uğurlandı

2 yıldır pandemi sürecinden dolayı kura da isimleri çıkıpta gidemeyen hacı adaylarının heyecanları gözlerden kaçmadı ve mutluluk gözyaşlarıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Yola çıkacak olan hacı adayları duygularını Aksu Haber’le paylaştılar.