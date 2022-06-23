Kahramanmaraş’ta hacı adayları dualarla uğurlandı
Hacı adayları Hac ibadetlerini yerine getirmek için müftülük meydanından dualar eşliğinde yola çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2022, 16:58 23.06.2022, 18:27
2 yıldır pandemi sürecinden dolayı kura da isimleri çıkıpta gidemeyen hacı adaylarının heyecanları gözlerden kaçmadı ve mutluluk gözyaşlarıyla duygu dolu anlar yaşandı.
Yola çıkacak olan hacı adayları duygularını Aksu Haber’le paylaştılar.
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
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