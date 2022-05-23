Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracıyla takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2022, 11:12 23.05.2022, 13:04
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yoğunluk Yaylası - Kaledibi Mahallesi yolu üzerinde Mehmet Ç. (53), idaresindeki 46 LR 409 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan Zekiye Ç. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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