“Kahramanmaraş’ta İftar Vakti” Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün birbirinden renkli programlar düzenleyecek. “Kahramanmaraş’ta İftar Vakti” adıyla canlı yayınlanacak programlar 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilecek. Programlarda, söyleşiler, özel röportajlar, ilahiler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel “Hacivat – Karagöz” gösterileri gibi farklı etkinlikler yer alacak. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan programlar ramazan günlerine renk katacak.