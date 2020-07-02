Kahramanmaraş'ta iskele faciası! 2 işçi yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2020, 14:08 02.07.2020, 18:57
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Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi'nde bir inşaatın dış cephe kaplaması işini yapan Muhsin Şahan (21) ile Cemalettin Karakoç (32), üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu ikinci kattan düştü.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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