Kahramanmaraş'ta iskele faciası! 2 işçi yaralı

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi'nde bir inşaatın dış cephe kaplaması işini yapan Muhsin Şahan (21) ile Cemalettin Karakoç (32), üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu ikinci kattan düştü.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.