Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Kapsamında "Haydi, Gel Birlikte Yeşillendirelim Ve Geleceğe Nefes Olalım" Sloganı İle Başlatılan Yöresel Ağaç Dikim Kampanyası İle Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi Meb Akub Koordinesinde Meb Akub Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu İlçesi Çınarlı Mevkiinde Gerçekleştirilen Etkinliğe Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu Ve Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesinden 120 Öğrenci Katıldı.

Öğrenciler, Doğanın Korunması Ve Yeşil Alanların Arttırılması İçin Ellerinden Geleni Yaparak Dikim İşlemlerine Katkı Sağladılar.

Bu Anlamlı Etkinlik, Çevre Bilincinin Arttırılması Ve Gençlerin Doğa Sevgisiyle Büyümesine Katkıda Bulunmayı Amaçlarken Ayrıca, Bu Tür Faaliyetlerin Öğrencilere Çevre Konusunda Duyarlılık Kazandırması Ve Toplumsal Sorumluluk Bilincini Geliştirmesi Bekleniyor.