Kahramanmaraş'ta depremde ailesini kaybeden Esra Sürücü, kendi açtığı güzellik merkeziyle hayata yeniden tutundu.

Yaşadığı büyük kayıp ve acıya rağmen, kararlılıkla adım atan Sürücü, güzellik merkeziyle bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Açtığı güzellik merkezi bünyesinde birçok hizmeti hanımlarla buluşturan ve son teknolojik ürünleri deneyimli ekibiyle müşterilerine sunan Sürücü yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle hizmetlerini sürdürüyor

Cilt bakımından bölgesel zayıflamaya birçok hizmetin bir arada bulunduğu güzellik salonu vatandaşların yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.