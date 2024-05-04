Birçok tarım ürünü üretiminde başarılı olan Kahramanmaraşlı çiftçiler seracılıkta da emin adımlarla ilerliyor. Tarımsal üretim açısından verimliliğin uygun olduğu bölgelerde kurulan seralarda Kahramanmaraşlı vatandaşlar geçimlerini sağlamak için çeşitli meyve sebze üretimi yapıyor.

Zor şartlarda üretilen ürünler Kahramanmaraş’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok şehrine gönderiliyor.

Serada domates yetiştiriciliğinde hasat tohum ekiminden itibaren yaklaşık dört beş ay sonra başlıyor. Yeni sezonun başlaması ve domateslerin toplanma vaktine yaklaşmakla beraber domates üretimi yapan çiftçi Ali Kardeş bugün Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.