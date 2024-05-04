Kahramanmaraşlı depremzedeler, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un başyapıtı olan " Hayat" filmiyle bir araya geldi.

Arsan Center sinema salonunda gerçekleşen yoğun bir katılımla gerçekleşen film gösterimi, büyük bir beğeni ile izledi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, film gösteriminin ardından hayranlarıyla buluştu ve bir söyleşi programına katıldı.

Söyleşi, Filmin tema ve mesajlarını derinlemesine tartışma fırsatı sunarken, Demirkubuz burada sinema anlayışı ve yönetmenlik tecrübeleri hakkında da merak edilen soruları yanıtladı.

Kahramanmaraşlılar, Demirkubuz'un eserleriyle hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarken, film gösterimi ve söyleşi programı sayesinde unutulmaz bir gece yaşadılar.