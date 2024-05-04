TÜGVA Üniversite Birimi İhtisas Akademisi'nin 6. Oturumu'nda, Ünlü Stratejist Araştırmacı Yazar Abdullah Çiftçi konuk olarak katıldı.

Çiftçi Burada, "Değişen Dünyada Teknolojinin Rolü: Dijital Diplomasi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, Çiftçi teknolojinin günümüzdeki etkilerine odaklandı ve özellikle dijital diplomasi kavramını ele aldı.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi keyifli bir program gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise başta Abdullah Çiftçi’ye ve tüm katılanlara teşekkürlerini iletti.

Çiftçi'nin anlatımı, katılımcıları dijital çağın getirdiği yeni diplomasi pratiklerini düşünmeye ve anlamaya yönlendirdi. Dinleyiciler, Çitçi'nin sunumundan sonra, teknolojinin uluslararası ilişkilerdeki dönüşümünü daha iyi kavradılar ve dijital diplomasinin önemini daha derinlemesine anladılar. Çitçi'nin bilgi dolu sunumu, dinleyicilere dijital çağın diplomasiye getirdiği yenilikleri ve zorlukları görmelerinde yardımcı oldu.