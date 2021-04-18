Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri fidanları toprakla buluşturdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ile sağlanan işbirliği ile İtfaiye Teşkilatı için 2 bin ağaçlık bir Hatıra Ormanı oluşturuldu. Onikişubat ilçesi Sulu Tarla Yolu ikinci kilometresinde konumlandırılan hatıra ormanına da ilk dikimler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş ve itfaiye personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 500 adet sedir ve kamalak ağacı toprakla buluşturuldu.

PERSONELİMİZ BİR FİDAN DİKECEK

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak 7 gün 24 saat hemşerilerimizin hizmetinde görevimizin başındayız. Tüm teşkilatımız çok önemli bir görev sürdürüyor. Bu kapsamda, teşkilatımıza da motivasyon olması amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğümüzle bir hatıra ormanı oluşturduk.

Gerek tüm personelimiz gerekse işe yeni başlayan personellerimiz hatıra ormanına fidan dikecek. Üzerinde personelimizin ismi ve dikim tarihi yazacak. Ateş tutan eller doğaya can suyu olacak" ifadeleri kullanıldı.