Kahramanmaraş'ta jandarma ve çocukların kartopu eğlencesi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, çocuklarla kardan adam yapıp, kartopu oynadı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 19:22 19.01.2021, 20:19
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri,
Onikişubat İlçeisne bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet çocuklarla bir araya gelerek kardan adam yaptı, birlikte kartopu oynadı.
Jandarma ekipleri, kar eğlencesi sonrası, çocuklara ‘Jandarma Çocuk Dergisi’ hediye etti.
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