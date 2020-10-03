Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 09:52 03.10.2020, 19:23
279
Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu ve Göllühöyük mahallelerinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede önlem alan ekipler, Kılılı Mahallesi'nde A.Y. (37), C.K. (36) ve E.K'yı (33) kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
24°
açık
Namaz Vakti 04 Ekim 2020
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:23
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Aston Villa
|2
|6
|7. Arsenal
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Man City
|3
|4
|11. Newcastle
|3
|4
|12. West Ham
|3
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|5
|8
|2. Villarreal
|5
|8
|3. Valencia
|4
|7
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Barcelona
|2
|6
|7. Sevilla
|2
|6
|8. Real Betis
|4
|6
|9. Cádiz
|4
|6
|10. Granada
|3
|6
|11. Atletico Madrid
|3
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Huesca
|5
|4
|15. Elche
|3
|4
|16. Levante
|3
|3
|17. Osasuna
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1