Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 16:53 01.04.2021, 17:58
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Sarıerik Mahallesi'nde bir tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin belirlenen adresi ve aracında arama yapan ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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