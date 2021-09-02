Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara 43 bin lira ceza yazıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza kesildi.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 09:40 02.09.2021, 10:25
Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara 43 bin lira ceza yazıldı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Kavlaklı Mahallesi'ndeki denetim ve kontrollerinde H.B. (21) ve Y.Ş.'nin (37) tuzak kurarak 33 saka kuşu yakaladığını tespit etti.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiye toplam 43 bin lira ceza kesti.

El konulan kuşların doğaya salınacağı belirtildi.

#Kahramanmaraş #kuş avlama #kaçak avcı
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