Kahramanmaraş’ta kız arkadaşım buraya gelecek direnişi!
Kahramanmaraş’ta kız arkadaşının kendisini terk ettiğini iddia eden alkollü kişi eline bıçak alarak evinin balkonundan kendine zarar vermek istedi.
KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 14:38
Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi 37.sokakta bulunan bir müstakil evin balkonuna çıkan eli bıçaklı A. Ü. bağırmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
Balkonda eli bıçaklı şahsı aşağı inmesi için ikna etmeye çalışan ekipler yoğun çaba harcadı. İkna çabalarına kayıtsız kalan şahıs kız arkadaşının yanına getirilmesini istedi.
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