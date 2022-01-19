Kahramanmaraş’ta Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

İki gündür aralıksız kar yağışı gerçekleşen Kahramanmaraş’ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgâr ve fırtına oluşabileceği noktasında uyarıda bulundu. 19 Ocak Çarşamba günü (bugün) akşam saatlerinde başlayacağı ve 20 Ocak Perşembe günü (yarın) öğle saatlerine kadar süreceği tahmini yapılan rüzgârın, şehrin iç kesimlerinde saatte 70, yüksek kesimlerinde ise 90 kilometre hıza ulaşması beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, fırtınaya karşı tedbirlerin artırıldığı, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye’ye, ALO 153’ten ise Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri bildirildi.