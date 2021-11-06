Kahramanmaraş’ta ölümden döndüler!
Dün gece saatlerinde Selçuklu Mahallesi, Doktor Said Bulvarı üzerinde trafik kazası yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 14:31
Yaşanan trafik kazasında yürekler ağızlara geldi.
Araçta bulunan F.C ve Ö.K adeta ölümden döndü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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