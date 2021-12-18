Kahramanmaraş’ta Ölümlü Trafik Kazası

Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda Kahramanmaraş’ta görev yapan Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybederken yine aynı araçta bulunan Uzman Çavuş Ferhat A. Serhat K. ve Serhat D. yaralandı!

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi! İlk incelemeler sonrasında Uzman Onbaşı İsmail Acar’ın hayatını kaybettiği açıklandı!

Yaralı 3 asker ise Kahramanmaraş Sütçüimam Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenildi! Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı!