Kahramanmaraş’ta otomobil içerisinde silahlı saldırı!

Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan kent merkezindeki Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olayın yaşandığı noktada otomobilinin içerisinde oturan E.Ş., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan E.Ş., Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirip kaçan şahısların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



