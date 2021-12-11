Kahramanmaraş’ta otomobil içerisinde silahlı saldırı!
Kahramanmaraş’ta bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2021, 17:32
Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan kent merkezindeki Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olayın yaşandığı noktada otomobilinin içerisinde oturan E.Ş., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan E.Ş., Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirip kaçan şahısların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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