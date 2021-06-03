Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyon çarpıştı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 11:09
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadirli yolu 22. kilometresi Kabaağaç Mahalle yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. G. (30) yönetimindeki 80 ABS 798 plakalı otomobilinin direksiyon kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen S. G. (36) idaresindeki 01 Z 1879 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail D. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kazadan yaralı kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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