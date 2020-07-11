Kahramanmaraş'ta otomobil traktör römorkuna çarptı! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin park halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2020, 13:09 11.07.2020, 15:44
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Davut Sarıgüzel idaresindeki 46 AAN 634 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki traktör römorkuna çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Cuma Kılınç (32) ve Melih Gazicil (19) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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