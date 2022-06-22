Kahramanmaraş’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 21:34
Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında H.Y yönetimindeki 46 AFF 570 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 27 E 2281 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan A.Ç ile D.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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