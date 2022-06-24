Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil yandı
Kahramanmaraş’ın park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2022, 19:08
Onikişubat İlçesine bağlı İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesinde park halinde bulunan otomobilin motor bölümünden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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