Kahramanmaraş'ta polisinden operasyon! 67 şüpheli yakaladı

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.



Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 67 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında Uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası ile aranan 42 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 25 kişi yakalandı.



Yakalanan 67 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 42'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.