Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle dehşet saçan kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Yasin Balıkçı, Güneşli Mahallesi, Saltoğlu Sokakta bulunan bir iş yeri sahibini pompalı tüfekle yaralamasının ardından kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kasten yaralama olayını gerçekleştiren şüpheli Yasin Balıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Olayın mağduru Hasan Alkaya'nın hayati tehlikesi devam etmekte olup, Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir hastanesinde tedavisine devam edilmektedir.