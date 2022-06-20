Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Kahramanmaraş’ta seyir halinde iken motoru alev alan otomobil, kısa süreli paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 16:17
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Osmanbey Mahallesinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek, yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobilde maddi hasar oluştu.
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