Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, vefa örneği bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vefatından kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından ziyaret edilerek fahri hemşehrilik beratı takdim edilen Sezai Karakoç, Kahramanmaraş’ta anılacak. Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Türk edebiyatının abide ismine ithaf edilen “Sezai Karakoç Günleri” çerçevesinde birbirinden özel 7 programla tamamlanacak. Usta yazarın eserleri ve düşünce dünyasına ışık tutacak etkinliklerde takvim ise şöyle:

29 ARALIK ÇARŞAMBA

1- Diriliş’i Anlamak / Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi / Saat: 10.30 / Moderatör: İsmail Kılıçarslan / Konuşmacılar: Durmuş Günay, Rüstem Keleş, Sibel Eraslan

2- Sezai Karakoç’un Milletimize Büyük Çağrısı / Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi / Saat: 14.00 / Moderatör: Ömer Yalçınova / Konuşmacılar: Şaban Abak

3- Sezai Karakoç Olmak / Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi / Saat: 16.00 / Moderatör: Yusuf Genç / Konuşmacılar: Saadettin Acar

30 ARALIK PERŞEMBE

1- Şair, Edebiyatçı, Düşünür: Sezai Karakoç / KSÜ Konferans Salonu / Saat: 11.00 / Moderatör: Selim Somuncu / Konuşmacılar: Turan Karataş, Münire Kevser Baş, Yüksel Kanar

2- Şair, Edebiyatçı, Düşünür: Sezai Karakoç (2. Oturum) / KSÜ Konferans Salonu / Saat: 13.30 / Moderatör: Kemal Timur / Konuşmacılar: Şakir Dinchelan, Durmuş Günay, Osman Bayraktar

3- Sezai Karakoç Masası: Anılar ve Hatıralar / Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi / Saat: 16.00 / Moderatör: Saadettin Acar / Konuşmacılar: Rüstem Keleş, Durmuş Günay, Osman Bayraktar

4- Sezai Karakoç Şiirleri Akşamı / Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi / Saat: 19.00 / Konuk: İbrahim Sadri