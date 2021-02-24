Kahramanmaraş’ta siber zorbalık farkındalığı oluşturuldu

Dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen ve son yıllarda Türkiye genelinde tedirgin edici bir şekilde yayılan siber zorbalığa karşı, topyekûn mücadele başlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında SİBERAY programı devreye alınırken, program çerçevesinde Kahramanmaraş’ta şehrin farklı noktalarında bulunan dijital panolara görsel materyaller konularak vatandaşların bilinçlenmesi sağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bu organizasyonda, vatandaşların bilinçlenerek siber zorbalık konusunda daha fazla bilgi sahibi olunması amaçlanıyor.

SİBER ZORBALIK NEDİR?

Siber zorbalık; başka bir kişiyi taciz ya da tehdit etmek, utandırmak veya hedef almak için teknolojik platformların kullanımıdır. Siber zorbalık tanımı gereği genç insanlar arasında gerçekleşir. Bir yetişkin söz konusu olduğunda buna siber taciz ya da siber saldırı denir ve bu, hukuki sonuçlara yol açabilecek ve hapis cezası gerektirebilecek bir suçtur.

Siber zorbalık istem dışı da meydana gelebilir. Cep telefonu mesajlarının, anlık iletilerin ve e-postaların kişisel olmayan doğası, gönderen kişinin niyetini tespit etmeyi zorlaştırır. Şaka yaptığını düşünen biri, karşısındaki kişiyi incitecek bir hakaret etmiş olabilir. Ancak yine de, tekrarlı bir şekilde gönderilen e-postalar, mesajlar ve çevrimiçi gönderiler nadiren rastlantısaldır.

Birçok çocuk zorbalığa uğradığını ebeveynlerine dahi bildirmekten çekindiği için kaç çocuğun bu duruma maruz kaldığını tespit etmek oldukça zor. Ancak, siber zorbalığın yaygınlığı ile ilgili son dönemde yapılan araştırmalar, yaklaşık olarak 4 ergenden 1’inin siber zorbalığa maruz kaldığını ve 6 ergenden 1’inin de başkasına siber zorbalık yaptığını kabul ettiğini gösteriyor. Bazı çalışmalarda, ankete katılan ergenlerin yarısından fazlası sosyal ya da dijital medya üzerinden tacize uğradıklarını belirttiler.