Kahramanmaraş’ta soba zehirlenmesi

Dulkadiroğlu İlçesi Yörükselim Mahallesi 26. Sokak'ta, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenen Bayram Bozkurt (58) komşularından yardım istedi. Komşularının ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle karla kaplı sokağa ambulans giremeyince polis ekipleri, brandayla sedye ile Bayram Bozkurt’u, 1 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Bayram Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.