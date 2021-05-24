Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Binevler Mahallesi Huzurevi kavşağında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına