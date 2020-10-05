Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan 2 kişiye 8 yıl 4’er ay hapis ile 16 bin 660'şar lira adli para cezası verildi.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2020, 11:31 05.10.2020, 19:57
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Elbistan’da 2019 yılında, polisin istihbari çalışması sonucunda ilçe merkezinde yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen M.Y. ile Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin Şubat ayında yaptığı çalışma neticesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen E.K.’nin yargılandıkları davaların karar durulması yapıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara tutuksuz yargılanan M.Y. ile tutuklu sanık E.K. ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, kullanıcı olduklarını ifade ederek beraatlarını talep etti.
Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan sanıklar 8 yıl 4’er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.
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