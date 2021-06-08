Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesi Tilkiler Mahallesi Pan Obası mevkiindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, ekili vaziyette 20-80 santim uzunluğunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Olayla ilgili C.K. (51) gözaltına alındı.