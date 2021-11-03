Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza
Kahramanmaraş’ta otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 19:16
Edinilen bilgiye göre, Haydar Bey Mahallesi’nde sürücü Hakan K. idaresindeki 46 ABF 145 plakalı otomobiliyle Bahçeci Hoca Bulvar üzerinden Tekerek istikametine seyir halinde iken trafik ışıklarında bekleyen Ersin B. yönetimindeki 06 GE 1132 plakalı araca çarpması sonucu önlerinde beklemekte olan sürücü Ali Rıza Ç’ya ait 01 ACC 980, sürücü Muhammed T.’ye ait 34 DG 4135, sürücü Murat N.’ye ait BL TC 46 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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