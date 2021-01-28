Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satıcıları ve kuryelere yönelik 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan operasyonlarda 6 kişi tutuklandı;
Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucun da A.G., G.E. ve S.Y. adlı şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suç üstü yakalanırken, kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirmek üzereyken yakalanan F.T., S.B.S. ve Ş.B. adlı şüphelilerin aracında gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu maddelerin paketlemelerinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen A.G.(25), G.E.(29), S.Y.(29), F.T.(27), S.M.S.(24) ve Ş.B. (23) isimli 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklandı.
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13