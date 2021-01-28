Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucun da A.G., G.E. ve S.Y. adlı şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suç üstü yakalanırken, kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirmek üzereyken yakalanan F.T., S.B.S. ve Ş.B. adlı şüphelilerin aracında gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu maddelerin paketlemelerinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen A.G.(25), G.E.(29), S.Y.(29), F.T.(27), S.M.S.(24) ve Ş.B. (23) isimli 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklandı.