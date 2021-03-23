KAMEK 25 bin kişiye eğitim yuvası oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) 11 branş ve 209 kursiyerle 2021 eğitim dönemine başladı. Faaliyette olduğu günden bu yana toplamda 25 bin kişiye eğitim veren KAMEK, yeni eğitim döneminde Halk Oyunları, Ahşap Boyama, Kağıt, Rölyef, Çini, Tezhip, Kanun, Ud, Keman, Ney, Ritim ve Takı Tasarımı branşlarında faaliyet gösterecek. Eğitimler, ders özelliklerine göre 1 ila 6 ay arasında devam edecek. Düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika almaya hak kazanacağı ve alacakları sertifikalarla mesleki yeterliliklerini artırmak için ustalık belgesine de başvurabilecekleri belirtildi.

HAYATIM DEĞİŞTİ

KAMEK aracılığıyla birden fazla branşta eğitim gören kursiyer Songül Sümbül, “Ev hanımıyım. Burada almış olduğum eğitimler sayesinde kendime meslek edindim. İnternet üzerinden kendi yapmış olduğum takıları satarak evime maddi olarak destek olmaya başladım. Bu eğitimler sayesinde elde ettiğim mesleki kazanımlar hayatımı olumlu anlamda değiştirdi. Yakında kendi iş yerimi açarak yapmış olduğum takıları orada satmayı planlıyorum. Bize bu fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” dedi.

EĞİTİMLERE PANDEMİ TEDBİRİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran KAMEK eğitimlerine ilişkin, “2014 yılından bu yana sürdürdüğümüz eğitimlerimize bu yıl da ara vermeden devam ediyoruz. Yeniden Kontrollü Normalleşme döneminde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek 209 kursiyerimizle yeni eğitim dönemimize başladık. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kursiyer sayımızı sınırlı tutmak zorunda kaldık. Uzman eğitmenlerimizle 11 farklı branşta vermiş olduğumuz eğitimler sayesinde hemşehrilerimizin mesleki bilgi ve birikimlerini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.