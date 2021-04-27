Kanalizasyon hatları yenilenmeye başladı

Çalışmaları inceleyen AK Parti ilçe Başkanı Ahmet tıraş, yenilenen hatlarla birlikte kötü kokuların ve zemin kat su basmalarının yok olacağını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan’da kentin atıklarını taşıyamaz hale gelen kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladı.

Elbistan’da yaklaşık otuz yıl öncesinin koşul ve planlamalarına göre yapılan ancak günümüz koşullarına yanıt veremeyen kanalizasyon altyapı hatları yenilenmeye başladı.

Kentte yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ana hat ve yeni parsel bağlantı çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yenilenen hatlarla birlikte kötü kokuların ve zemin kat su basmalarının ortadan kalkacağını söyledi.

Desteklerinden dolayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Tıraş, şehrin gelişimini sürdürdüğünü söyledi.