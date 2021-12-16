Kapalı çarşı esnafı dertli!

Döviz kurulunun yükselmesi esnafın satış yapabilme iş gücünü de zorlaştırdı. hal böyle olunca kayıt dışı satış yapan kişilerde esnafın işini iyice düşürdü.



Sosyal medya da bunun öncülerinde biri, sosyal medyada doğal ürünler başta olmak üzere birçok ürünü satışa sunanlar esnafın sattığı ürünlerinden iki kat gelir elde ediyor.



Kapalı çarşı esnafı biran önce bunun önüne geçilmesini istiyor.



